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В Москве на вокзалах появится электронная очередь

Вчера, 19:46

Виталий Вотолевский, глава дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», сообщил, что в Москве на вокзалах появится электронная очередь. Нововведение коснется семи из девяти ЖД уже в этом году.

Сервис станет удачным продолжением программы развития транспортной системы Москвы. Семь из девяти железнодорожных вокзалов столицы, кроме знаменитых Савеловского и Рижского, будут оснащены системой электронной очереди в ходе приобретения билета на поезда дальнего следования. Удобные нововведения будут доступны для пассажиров уже в этом году.

Помимо электронной очереди, в Российской Федерации власти намерены оснастить более 50% вокзалов сетью Wi-Fi уже к концу 2018 года. Подобные мероприятия станут полезными для большинства граждан, которым будет необходим выход в глобальную Сеть в таком, казалось бы, неподходящем месте.


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