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Таксисты Воронежа рассказали о заработке в новогоднюю ночь

Сегодня, 13:16

Таксисты Воронежа поделились с пользователями сети информацией о своем заработке в новогоднюю ночь. Многие клиенты пожаловались на слишком большой скачек стоимости услуг развозчиков в первые часы 2018 года.

Как оказалось, стоимость проезда в такси в новогоднюю ночь возросла в разы. Доехать в центр Воронежа из окраины можно было за 800 рублей, возмущаются пользователи сети. Некоторые клиенты считают скачек стоимости услуг развозчиков вполне нормальным явлением, ведь людям нужно зарабатывать деньги.

Также воронежцы обвинили многих таксистов в обмане. При обсуждении поездки операторы и сами развозчики называли совсем не те цены, которые в итоге были списаны с карточки. Ценовой рекорд в новогоднюю ночь установил таксист, провезший клиента через весь Воронеж за 1 тысячу рублей.


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