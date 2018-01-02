В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

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В Москве подорожал проезд для тех, кто пользуется общественным транспортом. Впрочем, это распространяется не на все средства оплаты, применяемые его пассажирами.

Сообщение сделала Алина Бисембаева, являющаяся заместителем руководителя в городском департаменте транспорта. В частности, неизменной остаётся стоимость однократной поездки. Она, как и прежде, будет обходиться в 55 рублей.

Также изменений не произойдёт в стоимости «Единого», предназначенного на 1 или 2 поездки. Стоимость проезда останется прежней и для тех, кто его оплачивает с помощью бесконтактных систем.

Проезд по «Тройке» подорожал на 1 рубль и составляет с сегодняшнего дня 36 рублей. Стоимость «Единого», рассчитанного на 60 поездок, выросла, приблизительно, аналогично. Сейчас билет стал стоить 1765 рублей (ранее – 1700).

Подорожал и безлимитный проездной документ на 30 дней. Сейчас он продаётся за 2075 рублей (ранее – 2000).

Бисенбаева проинформировала, что изменения в ценах проезда вызваны инфляцией, ростом стоимости электроэнергии, бензина и дизтоплива. Помимо того, добавились новые остановочные пункты, которые также необходимо содержать.