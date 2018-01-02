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Военно-Грузинская дорога вновь открыта для всех видов транспорта

Сегодня, 13:06

Военно-Грузинская дорога, являющаяся единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией, недавно оказалось закрытой в связи с ухудшением погодных условий. При этом на ней оказались заблокированы около сотни автомобилей, – сообщают МЧС.

«Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 94 единиц техники (60-грузовых), 102 человека», - говорилось в сообщении.
Однако в последствии машин увеличилось до 400 единиц.
"На данный момент, в связи с улучшением обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 10.00 мск возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта. Однако в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может привести к прекращению движения по данной автодороге", - заявили в ведомстве в субботу 30 декабря.
В настоящее время дорога открыта для всех видов транспорта.


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