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В ТОПе необычных поездок уральцы стали №1 по поездкам на такси

Сегодня, 12:39

Такси «Максим» составило ТОП необычных поездок. Уральцы стали №1 по поездкам на такси. Их поездки отличились соседством с кошкой и длительностью маршрута в 1898 км.

Стало известно, что такси «Максим» сообщает, что в рейтинге необычных поездок уральцы стали победителями по поездкам на такси. Совершив путешествие длинной в 1898 км, жители Урала стали самыми необычными пользователями сервиса такси. Вместе с домашним котом поездка была совершена из Каменска-Уральского в столицу Российской Федерации Москву.

Как сообщают в службе такси, кот провел отличную поездку, которая ему понравилась и запомнилась. Рейтинг возглавили жители города Изобильный Ставропольского края. Они совершили путь в более чем 2300 км до Мусульманского кладбища в Екатеринбурге. Второе место получили пасажиры, которые ехали из Байкальска в Новосибирск (длинна поездки - 1960 км).


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