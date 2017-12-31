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В горном кластере Сочи запустили два дополнительных маршрута автобусов

Сегодня, 12:36

В Красной Поляне, одном из горных кластеров Сочи, до 15 апреля по двум дополнительным кольцевым маршрутам - «Шаттл А» и «Шаттл В» - запущены рейсы автобусов. Они будут организованы между нижними станциями канатных дорог с 7:30 до 23:45.

 Напомним, что въезд на личных автомобилях на территорию Красной Поляны ограничен, для удобства в Сочи уже с текущего месяца организованы дополнительные перехватывающие парковки, а специальное информационное табло сообщает о вакантных местах для парковки. Такая система уже была удачно опробована в прошлом году и позволила избежать заторов транспорта.


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