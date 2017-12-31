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Метро Москвы в новогоднюю ночь будет работать без перерыва

Сегодня, 12:29

Руководство Московского метрополитена поздравляет всех пассажиров и сообщает, что в праздничную ночь работа метро не будет прерываться, как обычно. В течение суток поезда будут следовать через станции на всех ветках.

Интервал между прохождением составов не будет кардинально увеличен. Пассажиры будут ждать поезда на некоторых станциях не более 15 минут. В основном же, ожидание составит три с половиной минуты. На всех станциях метрополитена пассажиры смогут посмотреть на экранах новогоднее поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина. Безопасность пассажиров праздничной ночью будут обеспечивать усиленные наряды полиции.

Новогодней ночью москвичи и гости столицы смогут пользоваться услугами наземного общественного транспорта. Специалисты московского департамента транспорта рассчитали оптимальное количество маршрутов для комфортного и своевременного проезда пассажиров по ночной столице. Пригородные электрички продлят свою работу до двух часов ночи первого января.


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