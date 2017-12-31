Калининград парализовали предновогодние пробки

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В канун Нового года в Калининграде на центральных городских магистралях установились многокилометровые дорожные заторы. Местные жители считают, что причиной тому стал предпраздничный ажиотаж.

Несмотря на то, что серьёзных ДТП в городе не наблюдается, движение автотранспорта по целому ряду маршрутов продолжает оставаться затруднённым. В среднем, на самых загруженных магистралях движение происходит со скоростью 3-5 км/ч. Накануне пробки можно было наблюдать на Москвоском и Ленинском проспектах, на улицах Черняховского, Горького, Тельмана, Пролетарской и Азовской.

Ранее мы писали, что в Подмосковье на нижегородской трассе образовалась 20-километровая пробка. Причиной протяжённого дорожного затора стало частичное перекрытие проезда ввиду проведения планового ремонта.