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В Красноярске пустят дополнительные автобусы в новогоднюю ночь

Сегодня, 09:55

В Красноярске заявили, что в новогоднюю ночь через остров Татышев будут запущены дополнительные рейсы автобусов. Все они будут ходить до 3:30 утра.

Всего в Красноярске введут 15 дополнительных маршрутов. Каждый из них следует к главной ёлке города. Она расположена на острове Татышев, где большая часть населения Красноярска предпочитает отмечать новогодние и рождественские праздники.

К острову будут запущены следующие маршруты: 2, 6, 7, 32, 50, 52, 53, 61, 63, 68, 71, 74, 94, 95, 98. Они следует также и в обратном направлении с интервалом в 10-15 минут. Сообщается, что автобусы 1 января будут ездить до 3:30 утра.


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