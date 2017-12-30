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Житель Курска предложил построить объездную дорогу по трассе "Крым"

Вчера, 15:58

Администрация Курска объявила о приеме предложений от граждан по обустройству города к 1000-летию. Курянин Николай Локтионов предложил разрешить транспортные проблемы, построив новую объездную дорогу по трассе М-2 "Крым".

 По убеждению жителя Курска, объездная, имеющаяся сейчас, слишком узкая, что становится при ДТП или ремонте причиной бесконечных пробок. Возведение новой объездной по трассе "Крым" смогло бы действительно решить данную проблему. Автор идеи предлагает обратиться к брежневским проектам автомагистрали "Крым".
Также Локтионов внес дельное предложение о постройке огромных бесплатных парковок на въездах в Курск. Данным строительством могли бы заняться крупные фирмы при условии бесплатного выделения им земли под торговые точки. Парковки при таких точках должны быть хорошо освещены, охраняемы и совершенно бесплатны для автомобилистов.
Администрация Курской области и Курска направила предложения Локтионова на проработку и дальнейшее рассмотрение.


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