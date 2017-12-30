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В новогоднюю ночь в московском метро будут работать 5000 человек

Сегодня, 13:12

В новогоднюю ночь в московском метрополитене будут работать 5000 человек. Это сделано для того, чтобы каждый москвич мог вовремя приехать домой и встретить Новый год.

В сообществе «Московское метро» говорится следующее: «Для того, чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия более 5 тысяч сотрудников #мосметро встретят Новый 2018 год на рабочем месте». В 2016 году около 4500 сотрудников метрополитена работали в новогоднюю ночь.

Ежедневно в Москве работают порядка 7000 человек в метрополитене. Власти заявили, что 31 декабря будут созданы специальные маршруты движения автобусов, троллейбусов и трамваев, которые помогут в короткие сроки доставить горожан до мест, где будут проходить торжественные мероприятия по встрече 2018 года.


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