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В Кемерове такси подорожало на 100%

Сегодня, 13:07

В Кемерове в преддверии Нового года на 100% увеличился тариф на такси. Уже завтра жители и гости города будут платить за поездку в два раза дороже.

Стоит отметить, что в середине декабря цены на такси в Кемерове уже увеличились на 50%. С 31 декабря до 2 января включительно стоимость вырастет уже на 100%. Одна из компаний-перевозчиков предложила владельцам автомобилей подзаработать на новогодних праздниках, так как число клиентов также увеличится.

Кроме того, с двойным тарифом "Легковой эконом" таксисты смогут заработать хорошие деньги за пару дней. До того, как увеличились тарифы на такси, жители могли проехать с одного конца города в другой за максимум 180 рублей, теперь же сумма за такую поездку превысит 300 рублей. «Яндекс.Такси» в новогодние праздники будет стоить порядка 230 рублей за поездку на среднее расстояние.


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