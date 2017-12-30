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В Подмосковье тысячи автомобилей застряли в 20-километровой пробке

Сегодня, 11:45

В Московской области, на трассе, ведущей к Нижнему Новгороду, в 20-километровом заторе стоят более тысячи автомобилей. Транспортный коллапс связан с ремонтом протяженного участка дороги на въезде во Владимирскую область.

Как сообщают очевидцы, в связи с выходным днем и началом праздников на трассу выехало больной количество автомобилей. Это послужило причиной возникновения пробки, хотя на ремонтируемом участке открыты для движения две полосы. Кроме того, ситуацию усугубляет большое количество фур, перекрывающих проезд. Водители начинают движение с 20-минутными интервалами, затем, проехав метров 10, опять останавливаются.

Люди возмущены недальновидностью подмосковных властей, которые санкционировали капитальный ремонт трассы в пиковое для движения время. Некоторые водители пытаются развернуться, чтобы уехать в обратном направлении, но это сделать почти невозможно, потому что навстречу движется такой же плотный транспортный поток.


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