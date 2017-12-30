В Ростове ГИБДД проверили информацию об «идиотско-опасном» перекрёстке

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Ростовские сотрудники ГИБДД проверили сообщения и данные об «идиотско-опасном» перекрёстке, который расположен в самом центре города. Сотрудники ведомства решили пойти на такой шаг после публикации о нём в местном информационном агентстве.

Недавно в городских СМИ был обнародован материал, в котором рассказывалось о водителях Ростова, жаловавшихся на расположенный в центре города очень опасный перекрёсток. Этой зоной является пересечение Кировского проспекта и Большой Садовой улицы. Граждане заявляли, что они буквально рискуют своими жизнями, когда стараются на данной части дороги попасть с одного конца улицы на другой.

После подобных сообщений в ГИБДД Ростова-на-Дону приняли решения отреагировать на замечания. Специалисты отправились на перекрёсток с проверкой. В конечном итоге отказалось, что на последнем есть все необходимые знаки, отметки, разметки и даже освещение. Единственным недочётом местных властей является отсутствие пешеходных ограждений. Их возведение обусловлено капитальным ремонтом, который начали ещё прошедшим летом. Также в ГИБДД подчеркнули, что неподалёку от «опасного» участка дороги имеется подземный пешеходный переход. Он позволяет гражданам переходить дорогу с максимальной безопасностью.