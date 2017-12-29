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Московские власти объяснили установку бетонных барьеров у метро

Вчера, 19:46

Московские власти рассказали населению, зачем у входов метро были установлены бетонные блоки. Администрация столицы утверждает, что барьеры возле входа в "подземку" обеспечат безопасность граждан на время праздников.

Несколько месяцев назад правительство Москвы обсудило план по обеспечению безопасности на новогодние праздники в столице. Одной из мер являлась установка бетонных ограждений на входах в метро. В прошлом году администрация города также устанавливала бетонные ограждения в местах массового скопления людей, после новогодних праздников некоторые из них демонтировали.

Власти Москвы пока не могут сказать, останутся ли бетонные барьеры у входов в "подземку" после новогодних праздников. Они утверждают, что это будет зависеть от потока людей. Скорее всего часть блоков, как и в минувшем году, демонтируют, а остальные останутся на прежнем месте.


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