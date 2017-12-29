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В Благовещенске таксисты ожидаемо поднимут цены новогодней ночью

Вчера, 19:26

В Благовещенске как сервисные службы заказов такси, так и водители, работающие на редкие уже автопарки, не отрицают, что новогодняя ночь станет для клиентов довольно затратной, по сравнению с будними днями и даже любыми другими праздничными датами. Тарифы на услуги поднимутся в разы.

Сами перевозчики, по понятным причинам, не афишируют значительное повышение тарифов для «Лукашиных», заблудившихся в чужом городе, или для кочующих гостей от одного новогоднего стола к другому. По мнению руководителей сервисов услуг перевозок, такая ситуация вполне оправданна.

Таксисты, вынужденные в новогоднюю ночь перевозить пассажиров, во-первых, должны быть материально мотивированны. Им тоже хотелось бы встретить Новый год в кругу семьи, да и выпить традиционный бокал шампанского. Во- вторых, водителям придется возить клиентов, находящихся иногда в «пограничном» сознании, что приводит к лишнему расходу топливу и утрате нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются.


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