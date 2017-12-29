Минтранс РФ показал готовый участок Крымского моста на первом фото

Вчера, 18:04

Фотоснимок полностью готового участка Крымского моста появился на официальном портале Минтранса России. Первопроходцем по хорде через Керченский пролив станет нынешний президент государства Владимир Путин.

Согласно сообщению Минтранса РФ, Крымский мост, который будет соединять полуостров с Россией, уже готов на 77%. Представители ведомства показали готовый участок на своем официальном сайте. Недавно в месте грандиозного строительства побывал лично глава ведомства Максим Соколов.

Кроме того, после того, как Крымский мост будет допущен в эксплуатацию, первым автомобилем, который проедет по скоростной дороге, станет личный кроссовер Владимира Путина. На мосту будет обустроена дорожная ветка как для автомобильного транспорта, так и для железнодорожных составов. Это сооружение можно смело признать самым масштабным проектом 2017 года.