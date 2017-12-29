В Челябинской области разработали систему дорожного мониторинга

Вчера, 17:05

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сегодня состоялась презентация системы мониторинга дорог. Согласно разработке, мониторить состояние дорожного покрытия будут специальные датчики.

Журналистам Челябинской области стало известно, что после нового года полноценно начнет работать система мониторинга дорог области. Согласно информации, полученной на презентации новинки в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, обслуживание системы будет стоить около 3 млн рублей в год.

Однако эти денежные вливания смогут помочь челябинцам безопасно пользоваться услугами автопередвижений. Система способна отслеживать много нюансов, например: кочки, выбоины, ямы и др. Судя по презентации, этап тестирования подходит к концу, а после новогодних праздников всё будет работать в обычном режиме. Для мониторинга дорог будут установлены специальные датчики, которые самостоятельно соберут нужную информацию.