VistaNews.ru


В Челябинской области разработали систему дорожного мониторинга

Вчера, 17:05

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сегодня состоялась презентация системы мониторинга дорог. Согласно разработке, мониторить состояние дорожного покрытия будут специальные датчики.

Журналистам Челябинской области стало известно, что после нового года полноценно начнет работать система мониторинга дорог области. Согласно информации, полученной на презентации новинки в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, обслуживание системы будет стоить около 3 млн рублей в год.

Однако эти денежные вливания смогут помочь челябинцам безопасно пользоваться услугами автопередвижений. Система способна отслеживать много нюансов, например: кочки, выбоины, ямы и др. Судя по презентации, этап тестирования подходит к концу, а после новогодних праздников всё будет работать в обычном режиме. Для мониторинга дорог будут установлены специальные датчики, которые самостоятельно соберут нужную информацию.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.