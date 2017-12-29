Жителям Ростова показали "идиотский перекрёсток"

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Житель Ростова записал видеообращение к правительству города с просьбой навести порядок на "Идиотском перекрёстке", который расположен на перекрёстке улицы Садовой и проспекта Кировский.

Автор видеоролика, который он опубликовал в сети, сообщает, что власти Ростова необдуманно установили знаки на этом участке дороги. Перед проезжей частью с одной стороны установлен знак "проход запрещен", также нет пешеходного светофора.

Чтобы перейти на другую сторону улицы, пешеходам нужно пойти в совершенно другую сторону, перейти через подземный переход, и только тогда пересекать улицу. Автор видео называет такие меры необдуманными и призывает власти города обратить внимание на "идиотский перекрёсток".