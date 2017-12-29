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В Петрозаводске ёлку нарядили дорожными знаками

Сегодня, 11:11

В Петрозаводске автоинспекторы продолжают проводить профилактические мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В канун Нового года полицейские попросили дошкольников нарядить елку дорожными знаками и рассказали им о правилах дорожного движения.

Правоохранители столицы Карелии творчески относятся к своей работе. Летом на дорогах республики был снят цикл фильмов, популяризирующих знания ПДД среди населения. Теперь автоинспекторы использовали любимый праздник детворы, чтобы рассказать воспитанникам детских садов о соблюдении необходимых правил.

На одной из улиц города дети нарядили новогоднюю елку знаками дорожного движения. Дошкольников встретил Дед Мороз в полицейской форме, который во время традиционного хоровода вокруг лесной красавицы, рассказывал малышам о значении каждого знака. Затем детсадовцы с удовольствием демонстрировали свои знания, за что и получали подарки.


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