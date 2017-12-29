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Жители Воронежа заметили на улице загадочную «Газель»

Сегодня, 09:38

В Воронеже люди уже украсили все, что можно было к приходу Нового года. Теперь уже добрались к украшениям машин. Так, по дорогах Воронежа колесит новогодняя «Газель».

Журналистам воронежских газет стало известно о новогоднем настроении автолюбителей. В виду приближения новогоднего праздника водители приукрасили свои авто. Теперь в Воронеже ездит по дорогам украшенная «Газель».

Машина украшена не только новогодней мишурой, а и оснащена елочными огоньками, которые украшают изгибы окон транспорта. Теперь воронежцам прибавить эмоций помог чудо-автомобиль, фото которого стали сенсацией, так, как фотографии разлетаются в социальных сетях.

«Когда предновогоднее настроение не зависит от погоды за окном», - подписали фото в соцсетях очевидцы.

Фотографией «Газели» поделился Сергей из Воронежа.


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