В Москве жители назвали второе кольцо метро «Большая кольцевая»

Сегодня, 11:55

По результатам голосования, которое проходило на официальном интернет-портале «Активный гражданин», москвичи определились с названием для второго кольцо метро. Им стало «Большая кольцевая».

По итогам столичного опроса, самым популярным названием оказалось «Большая кольцевая линия». Соответствующей информацией на своём официальном Twitter-аккаунте поделился столичный градоначальник Сергей Собянин. Известно, что сейчас строится и третье кольцо. Общая протяжённость составит 67 километров и будет включать в себя 31 станцию. Точной даты окончания строительства пока что нет, однако городские власти планируют, что его удастся закончить в 2021 или 2022 годах.

Первый участок откроют уже в начале 2018 года. Пассажиры смогут добраться от «Делового центра» до «Петровского парка». По словам Андрея Бочкарёва, который занимает должность главы строительного департамента, линия уже практически готова. Рабочим остался лишь монтаж систем пожарной безопасности и теленаблюдения.