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Паром «Босфор Восточный» сломался во Владивостоке

Сегодня, 10:04

Паром «Босфор Восточный» поломался во Владивостоке. Сейчас на остров Попова можно добраться на другом судне.

В сообщении указано, что ежедневное отправление из Владивостока осуществляется в 8:30 по местному времени, а с Попова в 12:00. Отмечается, что жалобы на работу парома начали поступать ещё в начале недели. Транспортная администрация осуществила проверку всех суден, которые пригодны для перевозки пассажиров. Как оказалось, всего лишь 1 корабль подходит для такой цели и соответствует всем нормам и требованием. Им оказался «Секстан», который может разместить на своём борту 57 человек. Все остальные морские суда уже законсервированы на зимний период.

«Секстан» доставляет пассажиров на Попова и обратно во Владивосток. При этом в одну сторону транспортировка осуществляется за 3,5 часа.


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