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В Воронежской области повысят цены на проезд в пригородных поездах

Вчера, 21:05

Стоимость услуг пассажироперевозок в поездах пригородного сообщения в Воронежской области возрастёт с нового года. Начиная с 1 января, пассажиры будут платить 21 рубль за каждые 10 километров пути.

В данный момент цена составляет 20 рублей и 60 копеек. В пассажирской компании «Черноземье» утверждают, что работают едва ли не в убыток, ведь себестоимость проезда по десятикилометровой зоне одного пассажира, по их подсчётам, составляет 36 рублей и 38 копеек. Компенсировать расходы позволяют субсидии из областного бюджета. В этой связи повышение тарифов в компании считают более, чем обоснованными.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил незначительный рост цен на проезд в столичном общественном транспорте. Изменения вступят в силу со 2 января.


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