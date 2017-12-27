Выход из метро «Охотный ряд» будет в новогоднюю ночь закрыт

Сегодня, 12:40

Выход со станции метро, называющейся «Охотный ряд», будет недоступен почти всю новогоднюю ночь, до 3-00. Сообщение администрация московской «подземки» разместила в официальном аккаунте в Twitter.

Согласно информации, причиной для этого станет концерт, проводящийся на Красной площади. Пройти на неё по данному выходу разрешается лишь при наличии специальных пропусков.

Остальным предлагается воспользоваться выходами на «Новокузнецкой», «Боровицкой», «Китай-городе» и в «Александровском саду».

59 маршрутов, осуществляемых наземным транспортом, будут в течение новогодней ночи работать круглосуточно с интервалами не более 30 минут.