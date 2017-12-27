VistaNews.ru


Выход из метро «Охотный ряд» будет в новогоднюю ночь закрыт

Сегодня, 12:40

Выход со станции метро, называющейся «Охотный ряд», будет недоступен почти всю новогоднюю ночь, до 3-00. Сообщение администрация московской «подземки» разместила в официальном аккаунте в Twitter.

Согласно информации, причиной для этого станет концерт, проводящийся на Красной площади. Пройти на неё по данному выходу разрешается лишь при наличии специальных пропусков.

Остальным предлагается воспользоваться выходами на «Новокузнецкой», «Боровицкой», «Китай-городе» и в «Александровском саду».

59 маршрутов, осуществляемых наземным транспортом, будут в течение новогодней ночи работать круглосуточно с интервалами не более 30 минут.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.