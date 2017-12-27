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Многоуровневая развязка появится в Москве на пересечении ТТК и Люблинской улицы

Сегодня, 11:49

На пересечении ТТК и Люблинской улицы в Москве построят новую транспортную развязку. Такое сообщение распространили в пресс-службе строительного департамента столицы.

Увеличение количества транспорта на столичных дорогах привело к необходимости строительства новых дорог и автомобильных развязок, которые поспособствуют уменьшению пробок в городе. Так, известно, что московские власти приняли решение о строительстве новой транспортной развязки, которая будет расположена на пересечении Третьего транспортного кольца и улицы Люблинской.

Департамент строительства столичной администрации уже объявил конкурс на лучший проект данной развязки. Сообщается, что она станет многоуровневой и разрешит транспортные проблемы, которые возникают в этом районе. Руководитель департамента Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что новая развязка будет также состыкована с курским направлением железной дороги.

Кроме этого, во время возведения дорожной развязки будет произведено строительство путепровода основного хода, двух эстакад в направлении центра Москвы и двух эстакад в противоположном направлении. Известно, что проведут и реконструкцию дорожного покрытия на участке дороги между Люблинской и Южнопортовой улицами.

Предполагается, что стоимость работ составит 795,7 млн рублей. Выполнить все запланированные мероприятия предполагается в течение года с момента заключения договора о сотрудничестве.


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