В Москве ЦППК запустила конкурс на закупку первых поездов для МЦД

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Представители ЦППК сообщили о намерении закупить первые 23 поезда для Московских центральных диаметров. Сегодня, 27 декабря, компания запустила соответствующий конкурс для отечественных производителей железнодорожной техники.

Согласно задумке руководства Центральной пригородной пассажирской компании, победители акции на закупку первых 23 поездов для МЦД предоставят заказчику свою технику летом следующего года. Полностью завершить комплектование парка Московских центральных диаметров в ЦППК планируют в 2019 году. Главным условием конкурса пассажирской компании является соответствие новейшим стандартам по обеспечению пассажирам комфорта и безопасности.

Напомним, проект строительства в Москве наземного метрополитена (МЦД) поддержало правительство и лично президент РФ Владимир Путин. Новый вид транспорта будет курсировать по маршруту «Лобня-Одинцово», соединив радиальные железнодорожные сообщения. Окончательная стоимость столь масштабного проекта в настоящее время полностью не установлена.