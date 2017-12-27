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В Барнауле в праздники изменят график работы общественного транспорта

Сегодня, 10:01

В период новогодних праздников, с 1 по 8 января, в Барнауле изменится график работы общественного транспорта. Ввиду ожидаемого сокращения пассажиропотока в городе будет курсировать вдвое меньше автобусов, троллейбусов и трамваев.

Как отмечают местные чиновники, в обозначенный период транспорт запустят в режиме выходного дня. Рейсы, совершаемые в утреннее время, пойдут в ограниченном количестве. Всё это связано с тем, что, как правило, в первые дни нового года мало людей выходит на улицы и соответственно в транспорте мало пассажиров. При этом 31 декабря автобусы будут ходить в штатном режиме.

Ранее стало известно расписание новогодних трамваев в Краснодаре. В столице Кубани накануне появились специальные праздничные вагоны, украшенные гирляндами. Выполнять пассажироперевозки по городу они будут вплоть до Старого Нового года, 14 января.


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