Школьные автобусы в России оснастят «мигалками» с 2018 года

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Начиная с 2018 года, на крыше каждого школьного автобуса установят оранжевые или жёлтые проблесковые маячки – мигалки. Соответствующее постановление уже было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Этот документ опубликовали на официальном ресурсе правительства страны сегодня, 27 декабря.

В тексте сообщения речь идёт о том, что проблесковые маячки будут находиться в включённом состоянии только во время движения школьного автобуса. Кроме этого, в постановлении говорится, что водитель, который занимается перевозкой детей, должен иметь стаж не менее одного года.

Целью утверждения этих новых постановления является минимизация и профилактика возникновения риска дорожно-транспортных происшествий во время организованной перевозки групп учащихся школ.