Uber объявила о продаже подразделения по лизингу автомобилей США

Сегодня, 06:45

Американская корпоррация, предоставляющая услуги такси, под названием Uber решила продать свой бизнес в Соединенных штатах по лизингу машин, приносящий лишь огромные убытки вместо прибыли.

Согласно данным местных средств массовой информации, продаваемое подразделение Xchange Leasing, будет куплено американскому стартапу Fair, который владеет такой же онлайн-площадкой по торговле автомобилями и их сдаче в аренду. О сумме сделки речи не идет, денежный эквивалент остается в тайне. По данным местного издания, корпорация насчитывает около тридцати средств передвижения, а общая стоимость составляет почти четыреста миллионов долларов.

В компании надеялись на привлечение большего количества водителей-автолюбителей, которые не в состоянии взять кредит, чтобы быстро приобрести собственные транспортные средства. Кроме того, многие из этих шоферов в итоге вернули автомобили в Xchange Leasing сломанными и непригодными для транспортировки пассажиров, в общем, автомобили находились в плохом техническом состоянии.