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Съезд с КАД на проспект Обуховской Обороны полностью перекроют

Вчера, 20:41

Сегодня, 26 декабря, сотрудники пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали информацию о том, что съезд с внутреннего КАД на проспект Обуховской Обороны будет полностью перекрыт из-за проведения ремонтных работ.

 Перекрыт он будет с 22:00 до 06:00 в период с 26 по 27 декабря включительно. Ведомство поясняет, что данное временное неудобство для водителей связано с провидением восстановительных работ на технических средствах по организации автодорожного движения.

На месте, где будут работать сотрудники ведомства, будут установлены специальные обозначающие знаки и барьеры, в виде ёмкостей с водой, которые оградят место проведения работ. Кроме этого, установят и сигнальные фонари дежурного освещения.

Отмечается, что информацию о перекрытии данного участка дороги выведут на систему управления движением на дорогах КАД, а точнее на табло и на знаки, которые работают под её управлением.


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