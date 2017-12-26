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Уфа застыла в 10-бальных пробках

Вчера, 20:14

Сегодня вечером столица Башкирии – город Уфа снова застыл в многокилометровых пробках, которые оценивают в десять баллов. Причиной заторов на дорогах выступают погодные условия и небольшие ДТП, которых уже насчитано более 9. Наибольшая зафиксированная скорость движения автомобилей – 7 км/час. На некоторых дорогах скорость составляет лишь 2 км/час.

Наиболее трудные для проезда автомобилей места – проспект Октября, улица Революционная, проспект Салавата Юлаева, а также улицы Цюрупы, Жукова, Заки Валиди, Менделеева, Трамвайной, города Галле, 50 лет СССР. 26 декабря МЧС предупредили местных жителей об обильных снегопадах, что приведет к ухудшению видимости. Водителей просили не ездить в этот день на автомобилях без сильной надобности.


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