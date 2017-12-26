Собянин распорядился повысить безопасность пассажироперевозок в праздники

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил профильным ведомствам повысить уровень безопасности пассажироперевозок в период новогодних праздников. Решение принято на фоне ДТП на Кутузовском проспекте.

Накануне на Кутузовском проспекте в Москве рейсовый автобус попал в аварию. В результате ДТП травмировались 11 пешеходов, среди которых 1 ребенок. Реагируя на инцидент, администрация Москвы поручила профильным ведомствам предпринять меры для обеспечения безопасности пассажироперевозок в праздничный период. Ответственным за реализацию распоряжения Сергея Собянина назначен Максим Ликсутов, занимающийся вопросами транспорта в Москве.

Отметим, после ДТП на Кутузовском проспекте все столичные автобусы (8 тысяч) были проверены на соответствие техническим нормам экспертами московского департамента транспорта.