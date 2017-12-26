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К маю 2018 года в трамваях и троллейбусах Санкт-Петербурга появится Wi-Fi

Сегодня, 12:13

В пассажирском транспорте Санкт-Петербурга люди получили возможность пользоваться Wi-Fi. Известно, что к маю 2018 года в трамваях и троллейбусах пассажиры смогут воспользоваться услугами беспроводного интернета.

Власти Петербурга стараются создать комфортные условия для передвижения людей в пассажирском транспорте города. Для удобства пассажиров были закуплены новые трамваи и троллейбусы.

Сегодня, в век тотального интернета, люди стараются быть постоянно на связи. Для этого в петербургском метро уже появилась возможность пользоваться беспроводным интернетом, теперь пришла очередь троллейбусов и трамваев.

Городские власти и управление трамвайно-тролейбусным депо сообщают, что уже к маю 2018 года все пассажиры смогут воспользоваться Wi-Fi. Известно, что стоимость проекта составит 36 млн. рублей, скорость интернета будет не менее 1 Мбит/сек. Будет произведена синхронизация Wi-Fi в метро и автобусах с трамваями и троллейбусами. Первоначально Wi-Fi можно будет воспользоваться в 200 трамваях и 200 тролейбусах.

Предоставит интернет услуги компания «Максима Телеком».


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