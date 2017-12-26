VistaNews.ru


Мэрия Екатеринбурга не станет переносить остановку «Площадь 1905 года»

Сегодня, 10:04

Мэрия Екатеринбурга не станет по предложению местного ГИБДД переносить остановку «Площадь 1905 года». Сообщение об этом сделал депутат Андрей Альшевских.

Согласно его информации, признано нецелесообразным увеличивать расстояние между этой трамвайной остановкой и «Площадью Коммунаров». Подобное действие могло бы вызвать неодобрение со стороны жителей города.

Также депутат сообщил, что «кривой» переход на этой остановке не будет исправляться. Именно такое его состояние обусловила сложившаяся городская застройка. При этом не нарушены требования ГОСТов.

Альшевских сказал, если линию перехода «спрямить», он станет находиться на отдалении от светофора, что может стать небезопасным.

Предложение екатеринбургского ГИБДД включало также установление металлического ограждения вокруг всей Площади 1905 года с целью разграничения тротуара и проезжей части.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.