Мэрия Екатеринбурга не станет переносить остановку «Площадь 1905 года»

Сегодня, 10:04

Мэрия Екатеринбурга не станет по предложению местного ГИБДД переносить остановку «Площадь 1905 года». Сообщение об этом сделал депутат Андрей Альшевских.

Согласно его информации, признано нецелесообразным увеличивать расстояние между этой трамвайной остановкой и «Площадью Коммунаров». Подобное действие могло бы вызвать неодобрение со стороны жителей города.

Также депутат сообщил, что «кривой» переход на этой остановке не будет исправляться. Именно такое его состояние обусловила сложившаяся городская застройка. При этом не нарушены требования ГОСТов.

Альшевских сказал, если линию перехода «спрямить», он станет находиться на отдалении от светофора, что может стать небезопасным.

Предложение екатеринбургского ГИБДД включало также установление металлического ограждения вокруг всей Площади 1905 года с целью разграничения тротуара и проезжей части.