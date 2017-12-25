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По Тюмени будет курсировать бесплатное такси 26 декабря

Вчера, 17:21

Один день 26 декабря, любой житель города Тюмень получит возможность не только доехать на одном из такси совершенно бесплатно, но и лучше узнать свой город. С 12.00 до 18.00 по городу будет курсировать одна машина с бесплатным проездом, которую легко приметить по логотипу «Открой свою Тюмень». Организатор акции мобильное приложение «Открой свою Тюмень».

Первой остановкой станет Цветной бульвар. Любой горожанин, севший в данный автомобиль, сможет не только доехать до места назначения без оплаты проезда, но и выиграть призы, поучаствовав в игре «Открой свою Тюмень». Водитель, а по совместительству и ведущий, будет запускать мобильное приложение, где участникам предстоит преодолеть 3 раунда, отвечая на 3 вопроса в каждом из них. За верно отвеченные вопросы, назначены разнообразные призы, в числе которых блокнот, толстовка, футболка, абонементы от фитнес-клубов, сертификаты от компаний города, и другие.

Данное приложение для телефонов, запущенное в текущем году, очень популярно среди пользователей. На сегодняшний день уже более 5200 пользователей сыграли в более чем в 337 тысяч игр. Популярность игры с каждым днем растет, а список вопросов расширяется.


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