На Кольцевой линии московского метро запущен новогодний поезд

Вчера, 16:07

Московские власти стараются создать новогоднее настроение жителям и гостям столицы. На кольцевой линии метро запущен новогодний поезд.

Сегодня (25 декабря) на кольцевой линии московского метрополитена запущен специальный поезд, который украшен в новогоднем стиле. Руководство метрополитена сообщает, что поезд украшен как внутри, так и снаружи в стилистике, которая охватила всю столицу. Пассажиры смогут порадоваться шарам и мишуре, которые развешаны в вагонах, гирлянды тоже поднимут настроение людям, которые поедут в таком составе.

Напомним, что на прошлой неделе в московском метрополитене появился поезд, который получил название «Путешествие в Рождество». Пассажиры уже оценили его по достоинству, в Сети люди делятся, что новогоднее настроение создают мелочи, к которым и относится новогоднее убранство города.

Предполагается, что новогодние поезда за месяц своего существования перевезут около двух миллионов пассажиров. Руководство московского метрополитена заявляет, что сюрпризы для пассажиров на этом не закончатся. Пассажиры знают, что на линии регулярно появляются различные тематические поезда, которые приурочены к различным праздникам и историческим датам.