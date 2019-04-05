Дмитрий Медведев и Владимир Потанин обсудили развитие современных технологий

Сегодня, 06:15

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным.



Не так давно глава «Норникеля» анонсировал разработку цифровых платформ для торговли ценными металлами. Премьер-министр отметил, что появление новых разработок в области цифровых технологий требует изменений в законодательстве, но вносить их следует аккуратно. По его словам, технологии только создаются, поэтому нельзя оставить эту «поляну» вообще без регулирования, но и чрезмерных ограничений следует избегать. Именно поэтому Медведев призвал тщательно выверять изменения в гражданском законодательстве и создание отдельных законодательных актов, чтобы самим себе не связать руки.



Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект о нормах гражданского права, позволяющих регулировать объекты цифровой экономики.