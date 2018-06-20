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В Татарстане открыли производство изобутилена

Сегодня, 12:35

С 20 июня завод изопрена-мономера (ИМ) в РТ будет производить изобутилен мощностью 160 тыс. т/год. Проект запустил «Нижнекамскнефтехим».

ИМ реализовал в Татарстане 2 из 3 инвестиционных проекта, цель которых – рост производства изопренового каучука до 330 тыс. т/год. Активное производство изобутилена в республике позволило создать 68 новых рабочих мест.

Успехи «Нижнекамскнефтехима» прокомментировал Азат Бикмурзин, глава компании. В настоящее время в Татарстане открыли две наращивающие производство изопренового каучука точки, однако не стоит забывать и о готовящейся к запуску суперсовременной изопреновой установки.

«Нижнекамскнефтехим» является одной из крупнейших европейских компаний, специализирующихся на производстве нефтехимического сырья. Предприятие планирует выделить $9 млрд для введения в 2021 году этиленового комплекса, совокупная мощность которого составляет 600 тыс. т. Работы в рамках нового проекта уже стартовали.

В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» установил сразу несколько впечатляющих рекордов. Компания превысила на производстве отметку в 17 млн т этилена, 1 млн т галобутилового каучука и 4 млн т изопрена. Выручка энергопредприятия в 2017 году составила 168,1 млрд рублей, что позволило на 6% превысить финансовые успехи 2016-го. Авторитет «Нижнекамскнефтехима» укрепился на европейском рынке, позволив компании подписать ряд важнейших контрактов.

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