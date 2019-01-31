Каско станет дороже для россиян с просроченными кредитами

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С 31 января каждый россиянин может узнать свой кредитный рейтинг на портале «Госуслуги». Некоторые эксперты утверждают, что эти данные скорей всего не повлияют на получение следующих кредитов, однако кредитными историями уже заинтересовались другие участники рынка страны: страховщики, микрокрединые организации, работодатели и даже нотариусы.

Для страховщиков важно на сколько дней водители задерживают выплаты по кредитам. После проведенных подсчетов оказалось, что не дисциплинированные в финансовом плане автомобилисты, те кто задерживают выплаты по кредитам на долгие сроки, приносят на 20% больше убытка по полисам Каско, по сравнению с другими участниками. Однако более ответственным водителям страховщики делают скидки при получении Каско. Также благодаря выписки, специалисты стали выявлять ДТП, устроенные мошенниками для получения страховых выплат.

Также выписки по кредитам могут запросить работодатели, в особенности это относится к работникам, которых рассматривают на хозяйственные или руководящие должности.

Две бесплатных выписки для граждан предоставляется раз в год в электронном и печатном формате. Согласно им каждый россиянин сможет узнать свои баллы по кредитным историям и понять каковы его шансы, на получение нового займа.

Изменить кредитную историю будет не возможным, отмечают эксперты. Для некоторых россиян это станет большой проблемой, потому что как известно многие не добропорядочные работники МФО и банках ранее масштабно выдавали кредиты по паспортным распечаткам. В результате чего многие добропорядочные граждане оказались должниками разных финансовых организаций, о чем они сами не подозревали. При этом как решать эти вопросы с кредитным рейтингом, эксперты пока не отвечают.