ЦБ: Выплаты ОСАГО по европротоколу увеличатся в два раза

Сегодня, 17:56

В ведомстве рассказали, что по упрощенной системе фиксации аварий теперь можно будет получить повышенную сумму от страховщика. Более того, зафиксировать происшествия водителям предоставили возможность через специальное приложение на мобильном.

Центробанк (ЦБ) сообщил, что с 1 июня установленные ведомством выплаты ОСАГО увеличатся в два раза, изменения коснутся практически всех регионов России. В качестве исключения выступают Москва, Петербург и принадлежащие им области. Отмечено, что максимальная сумма выплат по европротоколу не будет превышать порог 50 тысяч рублей.

Оформление без участия сотрудников ГИБДД аварий, что происходит по европротоколу, введено несколько лет назад. Для многих автолюбителей такой вид урегулирования стал наиболее удобным, и сейчас страховые выплаты по указанной системе будут увеличены в рамках законодательства.