ВТБ и «Согаз» намерены объединить страховой бизнес

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Таким образом, в России создается мощное объединение, которое возьмет под контроль нишу страхования наиболее крупных и перспективных клиентов. На данный момент договоренность подписана.

Сегодня стало известно, что две крупнейших системообразующих группы «ВТБ страхование» и «Согаз» после длительных переговоров, оставшихся тайной даже для аналитиков в данной отрасли, достигли взаимовыгодных соглашений и, по словам председателя ВТБ Андрея Костина, сумели договориться. В настоящее время детали сделки не сообщаются.

Стоит напомнить, что по оценке экспертов, за первый квартал текущего года «ВТБ страхование» собрала с клиентов около 23 миллиардов рублей страховых сборов. Это значит, что по сравнению с прошлым годом прибыль группы выросла более, чем на 40%. Компания имеет в активе целый ряд крупных корпоративных клиентов, а также занимает нишу страхования банков и банковских вкладов клиентов кредитно-финансовых организаций.