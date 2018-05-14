Эксперт высказался о повышении тарифов на ОСАГО

Сегодня, 15:14

Глава экспертного совета по страхованию при Государственной думе Александр Коваль не увидел причин для подорожания полисов ОСАГО.

Коваль заявил, что Центральный банк, скорее всего, попытается улучшить материальное положение страховщиков, а нам, по словам эксперта, придется поверить этому на слово. Также Коваля смутило, что нет расчетов и статистики, на основании которых повышают тарифы ОСАГО. В 2017 году многие страховщики получили хорошую прибыль, которая отправилась в банки, поэтому ни о каком повышении не может идти и речи, добавил эксперт.

Коваль предполагает, что количество водителей без ОСАГО будет расти в быстром темпе. Помимо этого стало известно, что штраф на езду без ОСАГО пока повышать не будут.