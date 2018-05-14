Подорожание ОСАГО 2018: Как страховщики разводят клиентов

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Речь идёт о ситуациях, когда автовладельцы обращаются в компанию, а в ней начинают навязывать некое «Дополнительное соглашение», которое выгодно фирме. Оно необходимо, чтобы владелец разбитого автомобиля потом не обратился в суд.

Недавно стало известно о том, что в 2018 году, в конце лета-начале осени ожидается подорожание ОСАГО. В связи с этим многие автовладельцы стремятся узнать побольше о деталях и подробностях страхования.

Страховщики из компаний, предоставляющих ОСАГО, разводят своих же клиентов очень просто. Дело в этом «Дополнительном соглашении». Суть его такова, что между компанией и владельцем авто заключается договор о том, что собственник согласен с выплатами и никаких претензий не имеет. Деньги же предоставят, даже не проводя никаких экспертиз. Когда автовладелец поставит на документе свою подпись, то он уже выразит согласие на «быстрые деньги», хотя эта сумма будет в основном сильно заниженной. Обычно страховщики во время такого развода своих клиентов предлагают выплаты в течение ближайших 3-5 дней после аварии.

Подвох в том, что подписав «Дополнительное соглашение», никто из обманутых людей правды не добьётся, даже если другие специалисты сумму выплаты пересчитают. В любом случае правда останется на стороне компании.

Сейчас почти все страховщики ставят ультиматум – или ехать на ремонт по ОСАГО, или подписывать это соглашение. Здесь нужно понимать, что оно обязательным не является, в то время как компании преподносят всё иначе.

Говоря о ремонте тоже нужно понимать, что страховой компании выгодней выплачивать такие «подачки», чем подбирать детали, тем более если речь идёт о иномарке.

Вывод один – нужно внимательно читать всё, что предлагают подписать разные компании.