Центробанк предполагает изменить базовые тарифы ОСАГО

Сегодня, 12:03

По данным авторитетных источников, ЦБ планирует существенно их повысить, идя навстречу длительным просьбам страховщиков. Полисы могут подорожать уже с 31 августа.

К такому выводу эксперты пришли, изучив проект документа, который подготовил Центробанк. В нём предусмотрено, что будут изменены не только базовые тарифы ОСАГО, но и применяемые к ним коэффициенты. В настоящее время базовые тарифы составляют от 3 431 до 4 119 рублей. Расчёт коэффициентов производится, учитывая возраст и водительский стаж владельца автомобиля, мощности его двигателя и региона. Тарифы могут быть понижены в случае безаварийной езды или, наоборот, повышены при попадании в ДТП.

Страховщики уже высказывают восторженные мнения о том, что Центробанк предлагает по ОСАГО. Впрочем, они по-прежнему считают, что нужно полностью прекратить госрегулирование по ОСАГО.

Представители страховых компаний информируют, что они не говорят о том, чтобы тарифы по ОСАГО повысились для всех. Они предлагают, чтобы те стали более индивидуальными.

Таким образом, для безубыточных клиентов тарифы могут быть понижены почти на 50%, а для убыточных – вырасти на 25-50%.