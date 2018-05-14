РСА начал выплачивать компенсации по договорам ОСАГО «Дальакфеса»

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Обратиться в организацию автомобилисты, пострадавшие в ДТП, могут в случае, если у всех участников дорожного инцидента был заключено соглашение с утратившей лицензию компанией.

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) начал выплачивать компенсации лицам, застрахованным по договорам ОСАГО, заключённым с фирмой «Дальакфес». В отношении фирмы Центробанк России принял решение о приостановлении действия разрешительных документов на осуществление страховой деятельности.

В ассоциации поясняют, что получить выплаты от РСА автомобилисты могут в случае, если все участники ДТП являлись клиентами «Дальакфеса». Когда у гражданина есть договор ОСАГО с действующей компанией, то обязанность по выплате компенсации полностью ложится на неё. Лицензию у «Дальакфеса» отобрали 17 апреля 2018 года.

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал ситуацию на приморском рынке ОСАГО. ПО словам специалиста, получить полис в регионе достаточно трудно.