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Приложение для смартфона оформит страховку по GPS-координатам

Вчера, 21:33

В смартфонах появится новая опция по оформлению автоматического страхового полиса. Пользователю не понадобится каждый раз терять время на получения страховки в новой стране, так как это сможет проделать автоматика.

Инициатором нового программного приложения для смартфонов стала компания Revolut. Программисты разработали уникальную опцию, благодаря которой путешественники смогут автоматически продлить страховку в другой стране. Все, что понадобится для этого – активировать новую функцию и немного подождать ответа системы.

Действие автоматической страховки основано на определении местоположения самого владельца. Внеся своевременную оплату за оформления страхового полиса, владелец смартфона может не беспокоится о страховке, даже при переезде через несколько стран в процессе своего путешествия. Эта уникальная программа позволит гражданам избежать бумажной волокиты и потери времени на ожидания оформления.


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