Воздушные инспекторы: Проверку дачных участков на нарушения будут проводить при помощи дронов

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С 20 мая в Московской области дроны будут летать по дачным участкам для проверки на нарушение земельного законодательства.

В скором времени начнётся проверка дачных участков на нарушения, которая будет проводиться посредством воздушной техники с камерой. Благодаря полученным данным эксперты смогут оценить реальную ситуацию с земельной собственностью и сверить её с информацией Единого государственного реестра недвижимости.

В результате проверки нарушителям придёт уведомление в письменном виде о незарегистрированном объекте который необходимо поставить на кадровый учёт в течении определённого времени.

Первые пробное обследование земельных участков при помощи дронов в Подмосковье были проведены ещё 14-го мая. В результате Росреестр сообщил об успешности данного проекта и к концу года он охватит всю Россию. Для успешной реализации данного проекта будут созданы центры использования дронов с необходимым оборудованием и программным обеспечением.

«Воздушные инспекторы», именно так можно назвать дронов из-за функций, которые они выполняют, наблюдая за земельными участками с воздуха и фиксируя правонарушения. При этом понизится шанс коррупции ввиду системности всех данных и повысится правовая осознанность среди граждан.