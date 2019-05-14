2 миллиарда рублей вывели со стройки «Кутузовской мили»

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Вложившие средства в возведение печально известного столичного «долгостроя» ЖК «Кутузовская миля» (сейчас — ЖК «Квартал Триумфальный») люди уже десять лет ждут квартир. По итогам проведенного и.о. конкурсного управляющего компании-застройщика «ФЦСР» анализа оплаты ДДУ в строительстве корпусов 18-18А были выявлены махинации с перепродажей квартир. Об этом информирует сайт «Экономика сегодня».

29 апреля промежуточные выводы по анализу были представлены на плановом заседании комитета кредиторов «ФЦСР». Отмечается, что экс-директор компании Максим Кретов осуществил продажу в пользу аффилированных лиц квартир по заниженной стоимости. Те после этого реализовали их по рыночной цене в пользу третьих лиц. В результате задолженность перед «ФЦСР» превысила 2 миллиарда рублей. Ранее специалисты Центра негосударственных экспертиз «Индекс» установили, что достройка корпусов 18-18А обойдется в почти 3,6 миллиарда рублей. Этими средствами находящаяся на стадии банкротства компания не обладает. Для решения вопроса регулятор отрасли «Москомстройинвест» может осуществить передачу прав на застройку корпусов 15-16 новому инвестору, что повысит инвестиционную привлекательность корпусов 18-18А.