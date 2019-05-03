Почти 3,6 млрд. рублей не хватает для достройки ЖК Кутузовская миля

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Определен объем средств, необходимый на достройку печально известного московского жилого комплекса «Квартал Триумфальный» (ранее — ЖК «Кутузовская миля»). Специалисты Центра негосударственных экспертиз «Индекс» установили, что достройка корпусов 18-18А обойдется в почти 3,6 миллиарда рублей. Такую информацию передает портал «Экономика сегодня».

Отметим, что с октября 2018 года застройщик ЖК (компания «ФЦСР») находится на стадии банкротства, суд назначил конкурсного управляющего. У девелопера нет средств своими силами завершить строительство — отсутствуют активы. Совокупный объем требований кредиторов к нему превышает 8 миллиардов рублей. По итогам финансового анализа деятельности руководства «ФЦСР» конкурсный управляющий обнаружил признаки преступлений по статьям 196 («преднамеренное банкротство») и 159 («мошенничество») УК РФ.

Выход из сложной ситуации видится в передаче регулятором отрасли «Москомстройинвестом» новому инвестору прав на застройку корпусов 15-16. Это позволит обеспечить повышение инвестиционной привлекательности корпусов 18-18А. Тем самым, дольщики, которые ждут жилья уже десять лет, смогут рассчитывать на положительное решение вопроса.







